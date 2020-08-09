Во Львове после свадьбы зафиксировали вспышку коронавируса

Несколько человек сразу попали в больницу с двусторонней пневмонией. Фото: Reuters

Во Львове после массовой свадьбы, которая состоялась в минувшие выходные, в течение недели один за другим стали болеть гости на коронавирус.

Об этом сообщила врач-епидемиологиня Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко в Facebook.

"Молодожены хотели пожениться еще в мае, но все это время откладывали из-за эпидемии коронавируса. В последнюю неделю июля таки решили отпраздновать. Всего пригласили 180 человек, однако часть из них отказалась, поэтому на празднование в кафе пришли 130 гостей. О социальную дистанцию, конечно никто не вспоминал. В масках есть не удобно, танцевать тоже ... Все надеялись, что на свадьбу пришли только здоровые (тест на входе с отрицательным ПЦР никто не требовал;)) и употребление алкоголя поможет избежать болезни ", - отметила она.

Врач рассказала, что через четыре дня после празднования заболел кто-то из семьи молодого, а затем некоторые из семьи невесты.

Сначала они решили, что простудились через кондиционер. Однако, несколько человек сразу попали в больницу с двусторонней пневмонией. Лаборатория подтвердила им Covid-19.

"История продолжается. Случаи заболевания продолжают регистрироваться и среди гостей и их семей. Молодожены возмущались: Какой карантин? Мы себя хорошо чувствуем. Мы едем на море !!! Один из гостей не заболел, а в реанимацию впоследствии попала его старенькая мать, с дома не выходила последние несколько лет ", - добавила Тимко.

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Она призвала соблюдать социальной дистанции, правил гигиены и носить маску.

"Пренебрегая правилами карантина вы калечате чьи-то судьбы! Подумайте об этом, когда идете на громкую свадьбу, едете на озеро с большим количеством людей, собираете компанию на день рождения. Никто не может точно знать болен он или здоров, даже если ничего не беспокоит. Побеспокоить может завтра ", - отметила врач-епидемиологиня.

В мире на утро 9 августа зафиксировали 19817456 случаи заражения Covid-19. Из них 729748 оказались летальными, а 12729497 человек выздоровели.