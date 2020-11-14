Во Львове полиция прекратила концерт группы "Бумбокс" из-за несоблюдения карантинных требований

Во Львове прекратили концерт "Бумбокса". Фото: Высокий замок

Полиция прекратила концерт, который проходил с нарушением карантинных ограничений.

"Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили сообщение о том, что в одном из львовских ночных клубов проходит концерт с нарушением противоэпидемических мероприятий", – сообщила пресс-служба полиции Львовской области на своей странице в Facebook.

Посетители не придерживались дистанции, а часть из них находились в зале клуба без масок.

На организатора концерта составили протокол по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина людей). Ему грозит наказание в виде штрафа от двух до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 34 тыс. грн).

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11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение ввести "карантин выходного дня".