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четверг, 09 декабря 2021 21:07

Во Франции спустили на воду первый катер для украинских пограничников
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9 декабря во Франции спустили на воду первый катер, который построили для охраны морских границ Украины.

На мероприятии присутствовал посол Украины во Франции Вадим Омельченко, а также представители ГПСУ, сообщает пресс-служба МВД.

"Сейчас завершают окончательные работы по монтажу, наладке и подготовке оборудования корабля к швартовым испытаниям. Катер может развивать скорость до 30 узлов (около 60 км/ч). Уже весной, после проведения ходовых испытаний, ожидается прибытие нового катера в Украину", - говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

В ближайшее время во Францию прибудут украинские моряки-пограничники, которые будут учиться эксплуатировать и обслуживать новую технику.

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Украинские судостроительные компании подписали с французскими партнерами контракт о строительстве пяти судов для Государственной пограничной службы. Производство будет проходить на верфях Николаева.

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Дата
09
декабря

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