Внук украинского юмориста умер после игры в баскетбол

По словам артиста, подросток потерял сознание на спортплощадке. Фото: Facebook

У юмориста и бывшего кандидата на пост мэра Одессы от "Слуги народа" Олега Филимонова умер 15-летний внук. Эвану Григору стало плохо во время игры в баскетбол.

Эту информацию подтвердил сам Олег Филимонов. По словам артиста, подросток потерял сознание на спортплощадке. Врачи не смогли его спасти.

"У меня в семье случилось большое несчастье. Сегодня в 19.10 умер мой внук Эван Григор. Играл в баскетбол на площадке с друзьями. Упал и умер. Скорая пыталась его реанимировать в течение 45 минут, но не получилось. Ему бы в августе исполнилось 16 лет. вот такое горе ", - написал Филимонов.

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