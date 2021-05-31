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понедельник, 31 мая 2021 02:53

Внук украинского юмориста умер после игры в баскетбол

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Внук украинского юмориста умер после игры в баскетбол
По словам артиста, подросток потерял сознание на спортплощадке. Фото: Facebook

У юмориста и бывшего кандидата на пост мэра Одессы от "Слуги народа" Олега Филимонова умер 15-летний внук. Эвану Григору стало плохо во время игры в баскетбол.

Эту информацию подтвердил сам Олег Филимонов. По словам артиста, подросток потерял сознание на спортплощадке. Врачи не смогли его спасти.

"У меня в семье случилось большое несчастье. Сегодня в 19.10 умер мой внук Эван Григор. Играл в баскетбол на площадке с друзьями. Упал и умер. Скорая пыталась его реанимировать в течение 45 минут, но не получилось. Ему бы в августе исполнилось 16 лет. вот такое горе ", - написал Филимонов.

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29 мая умер почетный консул Украины в городе Детройт в американском штате Мичиган.

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