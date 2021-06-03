ВНО по химии не сдали более 10% участников

Назвали проходной бил ВНО по химии. Фото: УНИАН

В четверг, 3 июня состоялось первое заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога "сдал/не сдал" для участников, сдававших ВНО по химии. Члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по химии, соответствует 14 баллам.

Об этом сообщили на официальном сайте УЦОКО.

От общего количества лиц, принимавших участие в тестировании по химии, порог "сдал/не сдал" не преодолели 10,8%.

Результаты ВНО по химии будут размещены на информационных страницах участников 4 июня. В этом году участники смогут ознакомиться со скан-копиями своих бланков ответов.

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Заседание экспертной комиссии по установлению порога "сдал/не сдал" по иностранным языкам, математике, физике состоится 17 июня, по украинскому языку и литературе, украинскому языку, истории Украины, биологии - 24 июня, по географии - 25 июня.

1 июня провели внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку, а также по украинскому языку и литературе. Это - самое многочисленное тестирование. Сдавать украинский язык и литературу зарегистрировалась 250 681 человек, украинский язык - 126 401 человек