Внимания требуют почки и зубы - медицинский гороскоп на 18 марта

Снижается острота зрения. Не стоит проводить операции на глазах. Фото: pixabay.com

18 марта повышается хрупкость зубной эмали. Не допускайте резкого изменения температуры блюд во время еды. Поставленные пломбы не будут держаться долго. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Хорошо промывайте почки, - говорит астролог. - Не провоцируйте появления застойных явлений в мочегонных путях. Уделите больше внимания личной гигиене. Снижается острота зрения. Не стоит проводить операции на глазах. Чаще делайте перерывы во время работы за компьютером. Исключите из рациона высококалорийные блюда. Не допускайте перекусов между основными приемами пищи. С лишним весом трудно будет бороться".

Овен

Следите за своей осанкой. Расправляйте грудную клетку. Так вы будете стимулировать полноценную вентиляцию легких.

Телец

Ухудшается капиллярное кровоснабжение. Начните утро с интенсивной гимнастики. Пейте горячие напитки.

Близнецы

Нервная система потребует поддержки. По возможности избегайте стрессовых ситуаций. Напряженность рабочего дня может вызвать бессонницу.

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Рак

Людям с больной печенью следует избегать обострения болезни. Другим желательно соблюдать диету. Пусть печень немного отдохнет.

Лев

Время заняться лечением грибковой инфекции. Ваши усилия не будут напрасными. Избегайте случайного заражения венерическими заболеваниями.

Дева

Прогнозируется обострение воспалительных процессов в органах выделительной системы. Не игнорируйте боли в почках. Обратитесь за советом к врачу.

Весы

Хорошо разогревайте тело перед началом тренировок. Не допускайте травмирования тазобедренного сустава. Лечение затянется надолго.

Скорпион

Займитесь профилактикой заболеваний верхних дыхательных путей. Хорошо поддержат ваш организм восточные оздоровительные системы.

Стрелец

Изменение погодных условий будет способствовать возобновлению ревматических болей в суставах. Одевайтесь по погоде. Не допускайте переохлаждения организма.

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Козерог

Быстро будет наступать усталость. Трудно будет длительное время активно работать. Чаще чередуйте умственную и физическую работу.

Водолей

Желудок медленно будет переваривать пищу. Не перегружайте его. Ешьте чаще и небольшими порциями. Откажитесь от десертов.

Рыбы

Беспокойство могут вызвать поставленные в этот день диагнозы. Не спешите с лечением. Есть высокая вероятность врачебной ошибки. С понедельника посоветуйтесь с другим специалистом.

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