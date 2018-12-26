Внимание: объявили штормовое предупреждение

На два дня объявили штормовое предупреждение. Фото: images.unian.net

В течение 26-27 декабря в Украине объявили штормовое предупреждение.

26-27 декабря в Украине временами снег, местами порывы ветра 15-20 м/с. Температура в среду ночью 4-10 градусов мороза, днем ​​на юге и западе с распространением на большую часть территории страны повышение до -3 ... + 3 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

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Спасатели отмечают, что такие погодные условия могут привести к частичному нарушению движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах, а также осложнять работу органов коммунального хозяйства.

Сегодня, 26 декабря, погода в Украине будет прохладной. Синоптики обещают снег с дождем по всей территории страны.