Где сегодня будет дождь со снегом и потеплеет

Сегодня, 26 декабря, погода в Украине будет прохладной. Синоптики обещают снег с дождем по всей территории страны.
Теплее всего будет на Львовщине и в Одесской области. Температура воздуха прогреется от 0 до +2 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.
Холоднее всего будет в Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях. Синоптики обещают от -2 до -4 градусов мороза.
"На Западе снег будет смешиваться с мокрым снегом и местами дождем. Ветер западного и северо-западного направления, умеренный, до сильного", - информирует синоптик.
В Киеве 26 декабря - снег, а также возможные метели и ветер с сильными порывами. Температура воздуха от -1 до +1 градуса тепла.
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Прогноз погоды в городах Украины:
Ужгород – -1 +1
Львов – 0... -2
Ивано-Франковск – -1... + 1
Тернополь – -1... + 1
Черновцы – -1... + 1
Хмельницкий – -1... + 1
Луцк – -1... + 1
Ровно – 0... + 2
Житомир – -1... + 1
Винница – -1... + 1
Одесса – 0... + 2
Николаев – -1... + 1
Херсон – -1... + 1
Симферополь – -1... + 1
Кропивницкий – -1... -3
Черкассы – -1... -3
Чернигов – -1... -3
Сумы – -2... -4
Полтава – -2... -4
Днепр – -2... -4
Запорожье – -1... -3
Донецк – -2... -4
Луганск – -2... -4
Харьков – -2... -4
Киев – -1... + 1
В древности верили, что этот день определяет характер всей зимы. Если солнечный - дни на святках (7-19 января) будут ясными, а Новый год будет морозным, а если хмуро и на деревьях иней - быть Новому году теплым и мрачным. Если ночь ясная, зима будет холодная, а лето жарким. Ночь темная - зиме быть теплой, а лету - мрачным.
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