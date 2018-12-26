Где сегодня будет дождь со снегом и потеплеет

Погода в Украине будет с ветром и осадками. Фото: arnapress.kz

Сегодня, 26 декабря, погода в Украине будет прохладной. Синоптики обещают снег с дождем по всей территории страны.

Теплее всего будет на Львовщине и в Одесской области. Температура воздуха прогреется от 0 до +2 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

Холоднее всего будет в Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях. Синоптики обещают от -2 до -4 градусов мороза.

"На Западе снег будет смешиваться с мокрым снегом и местами дождем. Ветер западного и северо-западного направления, умеренный, до сильного", - информирует синоптик.

В Киеве 26 декабря - снег, а также возможные метели и ветер с сильными порывами. Температура воздуха от -1 до +1 градуса тепла.

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Прогноз погоды в городах Украины:

Ужгород – -1 +1

Львов – 0... -2

Ивано-Франковск – -1... + 1

Тернополь – -1... + 1

Черновцы – -1... + 1

Хмельницкий – -1... + 1

Луцк – -1... + 1

Ровно – 0... + 2

Житомир – -1... + 1

Винница – -1... + 1

Одесса – 0... + 2

Николаев – -1... + 1

Херсон – -1... + 1

Симферополь – -1... + 1

Кропивницкий – -1... -3

Черкассы – -1... -3

Чернигов – -1... -3

Сумы – -2... -4

Полтава – -2... -4

Днепр – -2... -4

Запорожье – -1... -3

Донецк – -2... -4

Луганск – -2... -4

Харьков – -2... -4

Киев – -1... + 1

В древности верили, что этот день определяет характер всей зимы. Если солнечный - дни на святках (7-19 января) будут ясными, а Новый год будет морозным, а если хмуро и на деревьях иней - быть Новому году теплым и мрачным. Если ночь ясная, зима будет холодная, а лето жарким. Ночь темная - зиме быть теплой, а лету - мрачным.