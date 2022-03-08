"Вместо свадебного платья - броня" - как женятся украинцы во время войны, фото, видео

В Украине 15 дней идет война против российских оккупантов. Несмотря на трагические события, украинцы продолжают жениться и создавать семьи ради будущего страны. За первые 10 дней войны в Украине поженились 3973 пары, по данным Министерства юстиции Украины. В условиях военного положения правительство разрешило заключать браки с военнослужащими без их присутствия.

Также правительство упростило процедуру заключения брака. Желающие срочно вступить в брак могут расписаться в ЗАГСах в тот же день или на следующий, к тому же бесплатно, сообщил Министр юстиции Украины Денис Малюска.

Военные женятся на блокпостах, венчаются на передовой, признаются в любви под сирены воздушной тревоги. Вместо свадебного костюма у молодоженов – броня или военная форма, вместо цветов – оружие. Gazeta.ua собрала несколько историй бракосочетания во время войны.

Фото: Соцсети

Венчание на блокпосте почти на передовой

6 марта почти на передовой женились добровольцы одного из батальонов 112 Бригады Территориальная оборона ВС Украины Леся Иващенко и Валерий Филимонов.

Пара уже двадцать лет вместе и имеют 18-летнюю дочь, но до сих пор не было времени жениться. Теперь во время войны Леся и Валерий записались в тероборону вместе, подписали контракт и стали военнослужащими Вооруженных сил Украины.

Венчали молодоженов: капеллан 112 БТро ВСУ отец Максим Стрихар и военный капеллан отец Дмитрий Каран. Вместо храма – чистое поле у ​​блокпоста, вместо венцов – военные каски, вместо полотенец – желтые повязки.

Поздравить молодоженов приехал мэр столицы Виталий Кличко с братом Владимиром.

Женитьба медсестры и волонтера в больнице

Мария-медсестра гастроэнтерологического цента Киевской областной клинической больницы и Дмитрий – IT специалист, волонтер поженились на пятый день войны.

"Возможно, не о такой свадьбе они мечтали, но сегодняшний день для них стал знаменательным. Глаза светятся счастьем! И эти глаза четко знают, что любовь победит войну. И по-другому не может быть, ведь уже завтра весна. На свадьбе коллеги: врачи, медсестры, руководитель больницы, у которых тоже светятся глаза! Все они верят в завтрашний день, в наши вооруженные силы, у президента, в Украину, в ее народ", - написала в Facebook директор Департамента здравоохранения Киевской ОГА Елена Ефименко.

Боец заключил брак по телефону

Боец Юрий и его любимая Екатерина много лет вместе, однако не состояли в официальном браке. Война разбросала их по разным городам. Сейчас пара решила зарегистрировать отношения. Юрий обратился с просьбой засвидетельствовать заключение брака к Директору Государственного бюро расследований Алексею Сухачеву. Во время военного положения он имеет следующие возможности. Невесты Екатерины на церемонии не было. Свое согласие она подтвердило по телефону.

"Мы много лет вместе, у нас двое замечательных деток, но как-то не успели официально пожениться. Мы очень друг друга любим и хотим быть вместе. Это очень трогательное и тяжелое для нас время. Но мы верим в победу! Слава Украине", - сказала невеста Екатерина.

"Сегодня в Украине идет война. Рождение новой семьи служит символом возрождения страны, уверенности в будущем и веры в победу добра над злом. Вы решили соединить свои судьбы во время испытаний и борьбы. Это значит, что ваши чувства закалены, как сталь, надежнее, чем броня и искренние, как вера в победу Украины", - заявил Алексей Сухачев.

Бракосочетание в перерыве между сиренами тревоги

Пограничник Александр и его невеста Ольга поженились в Киеве. Сразу после регистрации брака жених вернулся к исполнению своих служебных обязанностей.

"Вместо брачного костюма у жениха - камуфляж, вместо фаты у невесты - обычная куртка. "Да главное не атрибуты, а чувства, а отпраздновать сможем после победы", - сообщили молодожены.

Молодожены-нацгвардейцы поженились в военной форме

Пара познакомилась во время службы полгода назад. Артем сделал предложение Татьяне под звуки сирены. Через три дня заключили брак. Оба были в военной форме, невеста с букетом из синих и желтых тюльпанов.

"Я благодарна судьбе, что нас так свела. И под звуки шаров, пушек любовь все преодолела", - сказала невеста Татьяна.

Приняли брачную присягу на боевых позициях

Нацгвардейцы Елена и Александр обвенчались на боевых позициях. Пообещали отыграть громкую свадьбу после победы.

"Без тамады и фаты, зато в кругу боевых собратьев, и даже в составе подразделение территориальной обороны влюбленные создали новую семью. Военный капеллан протоиерей Василий Андрейчук, благословляя молодоженов на счастливую и исполненную Божьей милостью жизнь, пожелал им быть достойными своих обещаний себе и своему государству, не отступать перед испытаниями и чтобы тепло семейного очага согревало все грядущие поколения потомков", – сообщили в пресс-службе воинской части 3028 Национальной гвардии Украины.

"Меня переполняют эмоции. Знаю, что свадьба прошла не так, как планировалось, но она запомнится на всю жизнь. И когда мы победим, то соберем всех близких и родственников чтобы отпраздновать победу и свадьбу", - сказала невеста Елена.

Автор: vn.depo.ua За первые 10 дней войны в Украине поженились 3973 пары.

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