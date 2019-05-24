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понедельник, 27 мая 2019 01:55

Вместо муляжа сбили самолет

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Вместо муляжа сбили самолет
Николай Макаровский во время военных лагерей. Конец 1960-х. Фото: предоставленное Николаем Макаровским

На военных сборах студент Николай Макаровский сбил военный самолет.

В интервью Gazeta.ua рассказал, как это было.

"Как и большинство советских студентов, летом проходил военные лагеря. Назначили командиром батареи. Пушки кабелем соединялись с радиолокационной станцией и наводились автоматически. Промахнуться невозможно. А что такое цель? Летит самолет и на нейлоновом тросе тенет за собой огромный алюминиевый конус, на который наводится радар. Но на учебных стрельбах мы вместо конуса сбили самолет ", - вспомнил мужчина.

"Прибегает командир полка:" Твое счастье, что летчик успел катапультироваться. Но ты лучше пойди куда-нибудь. А то может тебя и пристрелить ". Пришлось прятаться на складе", - добавил он.

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А через пару часов все выяснилось. В ночь перед полетом трос так понравился старшине на складе, что он заменил его стальным тонким тросиком: на вид почти то же самое - те же 300 метров. Но нейлон - диэлектрик, по нему луч радара никуда не пойдет. А по стальному он с конуса перескочил на самолет.

Николай Макаровский родился и живет в Харькове. Кандидат физико-математических наук, доцент. Автор более 70 научных работ. 23 года руководил городским клубом любителей фантастики и 12 - оргкомитетом фестиваля "Звездный мост". В 2008-м фестиваль был признан лучшим конвентом Европы.

Полное интервью с Николаем Макаровским читайте в следующем номеру журнала "Країна".

Автор: Виктор ФОМЕНКО
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