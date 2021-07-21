Вместо актрисы на сцену вышла 70-летняя инженер-конструктор

На сцене столичного театра вместо актрисы выступала киевлянка 70-летняя Сусанна Шаповал. Об этом женщина мечтала всю жизнь.

Автор: предоставлено пиар-менеджером проекта Сусанна Шаповал мечтала об актерской карьере

Шаповал в течение 25 лет работала на авиазаводе инженером-конструктором. Но мечтала об актерской карьере. Когда вышла на пенсию, стала моделью и вступила в театральный кружок. Недавно подала заявку в проект "Делись улыбкой" и поделилась своей мечтой.

Она сыграла роль донны Люции д'Альвадорец в известной на весь мир комедии "Здравствуйте, я ваша тетя" в киевском театре "Актер". Сусанна сыграла на сцене вместе с профессиональными актерами. Среди них был народный артист и телеведущий Анатолий Гнатюк.

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"Когда мне позвонил режиссер, я была шокирована. Я не могла поверить, что действительно выйду на сцену и сыграю такую ​​большую и важную роль. Но мне удалось. Позади недели волнения, изучение реплик, репетиции. И теперь я хочу сказать всему миру: не бойтесь. И каждый день делайте хотя бы один шаг навстречу мечте", - поделилась Шаповал.

Этим летом в Украине проходит благотворительный проект "Делись улыбкой". Организатор инициативы Lay's и благотворительный фонд "жизнелюбия" воплощают мечты пожилых людей. Накануне в рамках проекту осуществили мечту 72-летней пары из Кременчуга: для них организовали золотую свадьбу.