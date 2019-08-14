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четверг, 15 августа 2019 20:23

"Власть создает народ. И Зеленский может превратиться в Путина" - Манский

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&quot;Власть создает народ. И Зеленский может превратиться в Путина&quot; - Манский
Режиссер Виталий Манский: Большая поддержка людей - это опасный сигнал о состоянии общества Фото: zik.ua

В России невозможен похожий сценарий президентских выборов, как в Украине

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит режиссер Виталий Манский.

"После украинских президентских выборов сетью распространялся мем: Владимир Путин говорит комику Михаилу Галустяну "Даже не думай". На самом деле у Галустяна нет шансов. Я в Риге смотрел дебаты Порошенко с Зеленским на стадионе. Украинцы в этом живут, воспринимают иначе. Для меня это было эпическое счастья. Факт такого противостояния - фантастика", - говорит Манский.

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"Когда менялась власть между Горбачевым и Ельциным - это была конкуренция, в которой одна политическая сила победила другую. Борис Николаевич пришел на волне демократических надежд. А вот на кого превратился демократический президент - вина россиян. Ибо власть создает народ. И Зеленский может превратиться в Путина.

Большая поддержка людей - это опасный сигнал о состоянии общества. Цивилизованное развитие должно происходить в результате поиска баланса. Любой дисбаланс - опасен", - уверен режиссер.

Полное интервью с Виталием Манским читайте в журнале "Країна" от 15 августа.

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