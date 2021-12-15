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четверг, 16 декабря 2021 09:15

Власть поставила национальную энергетическую безопасность под угрозу. Свежий журнал "Країна"

Президент США Джозеф Байден отказался давать гарантии Путину о невступлении Украины в НАТО, указав, что это не дело России, - говорит журналу "Країна" публицистка Лариса ВОЛОШИНА.

"Относительно ультиматумов об односторонних уступках по Минским договоренностям точку над "і" поставил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отметив, что стоит вспомнить пример Кишинева, который, надеясь на восстановление территориальной целостности, согласился на прямой диалог с Тирасполем. Результат - 30 лет замороженного конфликта.

Но президент Зеленский при этом говорит о прямых переговорах с Москвой и о возможном референдуме о судьбах Крыма и Донбасса. Такая реакция усилила напряжение в обществе и недоверие пассионарной части граждан к президенту и его окружению".

 

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Подробности читайте в "Країні" от 16декабря2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.

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Дата
16
декабря

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