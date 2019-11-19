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вторник, 19 ноября 2019 15:49

Власть делает шоу, чтобы отвлечь от провалов - Герасимов об обвинениях Порошенко

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Обвинениями в адрес Петра Порошенко пытаются отвлечь внимание от катастрофических провалов почти по всем направлениям деятельности новой власти.

Об этом заявил сопредседатель фракции ЕС Артур Герасимов, комментируя обвинений в адрес Петра Порошенко.

"В пятницу в парламенте была проголосована фактически отставка господина Трубы с должности руководителя ГБР. И эти конвульсии, по моему мнению, следует рассматривать как попытку мольбы к новой власти оставить руководителя ГБР на своей должности. Возникает вопрос: зачем это нужно за один месяц до того, как неприкосновенность будет снята по закону, который инициировал и внес в парламент именно Петр Порошенко? Ответ очевиден: потому что нужно шоу, чтобы отвлечь внимание от катастрофических провалов почти по всем направлениям деятельности новой власти. Чтобы отвлечь внимание от бюджета разочарования и невыполненных обещаний. Чтобы отвлечь внимание от капитуляции, которая может окончательно состояться во время встречи с Путиным. Чтобы отвлечь внимание от ряда многочисленных коррупционных скандалов внутри "Слуги народа", - заявил Герасимов.

 
Напомним, ранее стало известно, что ГБР направило в ГПУ проекты сообщения о подозрении Порошенко и представления в Раду о снятии неприкосновенности.

В пресс-службе Порошенко заявили, что так называемое "подозрение", выставленное в Телеграмме заместителем главы администрации Януковича Андреем Портновым, а затем скопированная пресс-службой ГБР, является ничем иным как российским заказом на нанесение вреда репутации пятого президента Украины, а также попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по вопросам безопасности в Галифаксе.
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