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четверг, 13 августа 2020 18:30

Власть делает недостаточно - что украинцы говорят о Covid-19

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Власть делает недостаточно - что украинцы говорят о Covid-19
21.2% украинцев считают, что для преодоления эпидемии власть ничего не делает. Фото: pixabay.com

Украинцы оценили усилия, которые власть прилагает в борьбе с коронавирусом. 46.1% опрошенных считают, что власть что-то делает, но этого недостаточно. 21.2% определили, что для преодоления эпидемии власть не делает ничего.

Об этом свидетельствуют данные социально-политического опроса, проведенного Центром Разумкова и Центром "Социс".

На вопрос, повысились ли риски подхватить коронавирус за последний месяц, респонденты ответили следующим образом: 48.9% считают, что риски не изменились, еще 21% думает, что увеличились, а 14.9% считают, что наоборот.

Кроме того, 83,2% украинцев утверждают, что не имеют друзей или знакомых, больных Covid-19. Лишь 13,7% респондентов ответили, что имеют друзей или родственников, которые переболели коронавирусом.

С 21 по 28 июля было опрошено 4 тыс. человек старше 18 лет. Опрос проводился в виде интервью при личной встрече. Оно отображает ответы взрослого населения страны без учета неподконтрольных территорий, по таким показателям как возраст, пол, тип поселения, ​​и разделение страны на области.

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Социологическая служба Центра Разумкова также провела опрос среди украинцев относительно второго государственного языка.

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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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