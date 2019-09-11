Владислава Варченко парализовало после ДТП - мать просить о помощи

Автор: Фото предоставлено Наталией Варченко Владислава Варченко год тому назад сбил микроавтобус

16-летнего Владислава Варченко из села Ятрановка Уманского района Черкасской области год назад парализовало. В результате ДТП он получил перелом шейного отдела и закрытую черепно-мозговую травму. Перенес операцию по установлению протеза. Врачи дают надежду, что будет ходить. На очередной курс реабилитации нужно около 31 тыс.

"Авария произошла 10 ноября. Влад только поступил в техникум на механика. Ехал по центральной улице на мотоцикле. С боковой внезапно выехал микроавтобус и протаранил сына.

Влад 2 недели был в реанимации областной детской больницы. Перенес операцию по установлению шейного имплантанта. Деньгами помог народный депутат Антон Яценко.

Мы прошли реабилитацию в различных центрах. Сейчас находимся в Харькове. Сын начал чувствовать ноги и спину. Главный врач Лариса Кравец говорит, что Влад станет на ноги. После перерыва снова сюда приедем. Нас записали на февраль. Месячный курс стоит около 31 тысячи гривен.

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Я воспитываю Влада одна. С мужем в разводе. Он на лечение сына ничем не помогает, платит только алименты. Во время реабилитации мы должны жить на квартире. Это плюс еще 10 тысяч гривен. Водитель микроавтобуса сначала дал нам 20 тысяч гривен. Он из соседнего села. Больше даже не интересуется состоянием ребенка.

Каждый раз прошу помощи у людей. Пишу в соцсетях. Деньги давали брат, друзья, кумовья, знакомые, кто столько мог. Отзывались благотворительные фонды. На следующий курс реабилитации уже сейчас должна искать деньги. Обращаюсь снова к неравнодушным людям. Прошу помочь моему единственному сыну встать на ноги и жить нормальной жизнью. Буду благодарна за любую помощь", - рассказывает Gazeta.ua мать Наталья Варченко.

Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 4149 4390 0507 6876 (Варченко Наталья Владимировна).