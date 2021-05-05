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среда, 05 мая 2021 17:38

Владислава Сордо оштрафовали за незаконное хранение ордена Богдана Хмельницкого

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Винницкий городской суд Винницкой области оштрафовал активиста и в прошлом военного Владислава Гранецкая-Стафийчука (Сорд) за незаконное хранение ордена Богдана Хмельницкого III степени.

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Сорд незаконно хранил орден Богдана Хмельницкого III степени, поскольку официально не был им награжден. За это он должен заплатить 1,2 тыс. грн штрафа и 454 грн судебного сбора, а сам орден конфискуют, об этом говорится в решении суда.

Нацполиция составила административный протокол о Сордо в конце марта, а уже в апреле суд обнародовал постановление. Она вступило в законную силу с 24 апреля.

Автор: Владислав Сорд
  Орден Богдана Хмельницкого III степени, который вручили Сордо в больнице
Орден Богдана Хмельницкого III степени, который вручили Сордо в больнице

Владислав Сорд получил ордер, когда находился в больнице в Днепре после того, как был ранен в Донбассе.

После задержания Сорда за акции под зданием Офиса президента руководитель батальона "Кривбасс" Николай Колесник заявил, что Сордо ни был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, о котором рассказывал. Эту же информацию официально подтвердили в ОП.

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