Владимиру Зеленскому подарили книгу "Политика для начинающих"

В подарок Зеленский получил книгу. Фото: GRENKA.ua

Владимиру Зеленскому издательство "Книголав" подарило книгу "Политика для начинающих" на Книжном Арсенале в Киеве.

Книга 2019 года издания рассчитана на подростков. В ней объясняются такие базовые понятия как: свобода слова, феминизм, выборы, идеология и другие политические термины, пишет unian.ua

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Владимир Зеленский с юмором принял подарок.

Электронная петиция с требованием отставки Владимира Зеленского с поста главы государства, накануне появившаяся на сайте президента Украины, стремительно набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.