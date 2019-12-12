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четверг, 12 декабря 2019 10:23

Високосный 2020 год: когда лучше жениться и рожать детей

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Високосный 2020 год: когда лучше жениться и рожать детей
Счастливее будут браки, которые строятся на общих интересах. Фото: censor.net.ua

Самые удачные бракосочетания в 2020 году состоятся 27-28 марта. Семьи, которые будут созданы в это время, будут крепкими и богатыми. Супруги будут любить и уважать друг друга. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Заключать брак в этом году лучше от 16 января по 6 февраля, от 5 по 28 марта, от 10 августа по 5 сентября, от 4 по 20 ноября, от 23 ноября по 15 декабря. Счастливее будут браки, которые строятся не столько на чувствах, как на общих интересах ", - объясняет Максимова.

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По словам астролога, это хорошее время для пополнения в семье. Будут рождаться здоровые и талантливые потомки.

"Дети, рожденные в 2020, будут иметь твердый характер, - говорит астролог. - Они целеустремленные, циничные и успешны. Крыса - это зверь, который работает на собственное выживание. Те, кто станут родителями в этом году, должны учить детей уважать других, ценить чужие права и свободы. Из них выйдут хорошие адвокаты, а карьерный рост будет стоять выше всего. Таким натурам будет трудно кого-то любить".

2020 год будет проверять украинцев на устойчивость. Бедность, лишения прав и свобод заставят народ выйти на улицу. Астролог назвала дату следующей революции.

Автор: Gazeta.ua
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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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