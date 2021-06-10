Виртуальная реальность спасла девочке сердце

В Украине впервые провели оперативное вмешательство с помощью методики моделирования виртуальной реальности.

Пациенткой стала 12-летняя девочка, которая страдала симптоматической артериальной гипертензией, сообщает Клиническая больница скорой медицинской помощи Львова в Facebook. При обследовании у ребенка обнаружили врожденный порок сердца - коарктацию аорты. Это состояние, при котором сужен просвет аорты, вследствие чего развивается повышенное давление в верхней половине тела.

"Сразу после оперативного вмешательства у ребенка нормализовалось артериальное давление, а также исчезла разница давления между верхними и нижними конечностями", - сообщили медики.

Фото: facebook.com/emergencyhospitall

Современные технологии на основе результатов обследования помогли провести виртуальную реконструкцию анатомии аорты и ее ветвей. Это помогло выбрать наиболее современную и малотравматичную тактику дальнейшего лечения. Врожденный порок ликвидировали с помощью малоинвазивной эндоваскулярной процедуры - установления стента в просвет сосуда.

Пациентка хорошо себя чувствует и сейчас уже может заниматься физической активностью.

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Испанские хирурги провели уникальную трансплантацию сердца двухмесячному ребенку. Врожденный порок сердца диагностировали еще до рождения девочки. На момент операции она весила 3,2 кг. Трансплантацию сделали от донора с другой группой крови.