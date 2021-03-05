Виноваты интернет и власть - почему украинцы боятся прививок

 
Ексклюзивы
1/5
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 630
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 369
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1134
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 1647
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 450
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3402
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 783
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1306
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1539
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1575
Фото
Все фото
3
3
4
4
3
Действуют новые правила перевозки детей в авто - что нужно знать
Действуют новые правила перевозки детей в авто - что нужно знать
Дело Стерненка-Демчука: как в суде объяснили бюсты вождей коммунизма у дома коллеги
Дело Стерненка-Демчука: как в суде объяснили бюсты вождей коммунизма у дома коллеги
Как пережили лютую зиму животные из Чернобыля: показали фото
Как пережили лютую зиму животные из Чернобыля: показали фото
Дети бродили по улицам 8 ч. - мать избила и выгнала на улицу
Дети бродили по улицам 8 ч. - мать избила и выгнала на улицу
Журналист отсудил у государства 600 тыс. за заключение в СИЗО
Журналист отсудил у государства 600 тыс. за заключение в СИЗО
Видео
Все видео
По улице города бродил страус
По улице города бродил страус
Что происходит с вашим багажем после паспортного контроля. Как выбить компенсацию за его потерю
Что происходит с вашим багажем после паспортного контроля. Как выбить компенсацию за его потерю
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Степанов в прямом эфире вакцинировался индийским препаратом от коронавируса
Степанов в прямом эфире вакцинировался индийским препаратом от коронавируса
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Интервью
1/5
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Просмотров: 198
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 369
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
1 Просмотров: 279
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 1035
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 639
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
05 марта 2021
Просмотров: 54
Бамбуковий гай
Щороку з настанням весни мені щось відкривається. Якісь приховані знання про себе, пульсуюча правда, що не лише ріже очі, а й змушує переоцінити все ...
пятница, 05 марта 2021 17:00

Виноваты интернет и власть - почему украинцы боятся прививок
5

1 Комментировать

В Украине в разгаре 1-й этап вакцинации. По состоянию на 5 марта 1-ю дозу вакцины индийского производства CoviShield уже получил 12 481 человек. Прежде всего это медики. Параллельно около 135 тыс. человек стали в электронную очередь на прививку.

Свою дозу вакцины публично получили президент Украины Владимир Зеленский, глава Минздрава Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко. Однако, несмотря на их пример, многие до сих пор не хотят вакцинироваться.

Gazeta.ua спросила у людей, почему, по их мнению, украинцы боятся прививок против коронавируса.

Автор: Gazeta.ua
  Василий Полока категорически против прививок
Василий Полока категорически против прививок

Василий Полока, 53 года:

Люди рискуют. Неизвестно, чем нас хотят колоть. Я не буду прививаться. Негативно отношусь к вакцинам. Считаю, что организм должен преодолеть любой вирус и выработать сам антитела.

Александр Золотарев, 26 лет:

Люди руководствуются стадным инстинктом и не хотят подумать своей головой. Вместо того, чтобы подробнее узнать о препарате, распространяют глупые посты о заговорах и убийственной вакцине. Я буду вакцинироваться и вскоре хочу стать в очередь. Это шанс вернуться к нормальной жизни. Болезнь сама не исчезнет.

Елена Тимченко, 34 года:

За всех украинцев не могу сказать, думаю, причины у всех разные. Сама не буду делать прививку. Неуверенна в качестве вакцины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько Covid-вакцина будет стоить в частных клиниках

Автор: Gazeta.ua
  Тимченко Елена боится некачественной вакцины
Тимченко Елена боится некачественной вакцины

Наталья Иванченко, 45 лет:

Украинцы не верят власти. Это касается всего, а не только вакцины. Долго из нас пытались сделать дураков. Люди не знают, что это за вакцина, но еще больше пугает индийский производитель. Сколько случаев, когда после неудачной прививки люди становились калеками. Я лучше буду беречься или переболею, чем поддамся такому риску.

Василий Швец, 72 года:

Украинцы не хотят вакцинироваться, потому что не говорят открыто правду о вакцине. У людей возникают сомнения. Я воздержусь от вакцинации. Думаю, что этот препарат не надежный.

Автор: Gazeta.ua
  Василий Швец считает вакцину против коронавиуру ненадежной
Василий Швец считает вакцину против коронавиуру ненадежной

Анна Цибко, 79 лет:

Много с вакциной недоразумений. Она не исследована как следует. Ненормально, когда человека прививают, а параллельно следует куча новых фактов о препарате. Думаю, что это и вызывает недоверие у людей. Я вакцинироваться не буду. Пусть моя доза достанется тому, кто больше этого хочет или нуждается.

Автор: Gazeta.ua
  Анна Залоза поддерживает вакцинацию. Доверяет опыту друзей-иностранцев
Анна Залоза поддерживает вакцинацию. Доверяет опыту друзей-иностранцев

Анна Залозная, 33 года:

Украинцы боятся вакцинироваться, потому что на них сильно влияет интернет. В социальных сетях появилось много информации о том, что вакцинация может способствовать развитию новых клеток, в том числе и раковых. Возможно, человек сложно перенесет вакцинацию. Я еще не вакцинировался, но хочу и буду. У меня есть знакомые, которые вакцинировались за рубежом. Рассказывали об обычных побочных эффектах, которые можно пережить.

Иван Омелюк, 30 лет:

Я мог получить вакцину во время 1-х этапов, но уже отказался. Не доверяю индийскому производителю, думаю, большинство людей тоже такого мнения. Вакцинироваться надо, но хочется получить нормальный препарат.

Наталья Лотоцкая, 38 лет:

Мы просто не имеем привычки прививаться, особенно нынешняя молодежь. Я хотела бы вакцинироваться, но если вакцина будет не индийской. Потому что мы уже с ней сталкивались и как-то не очень результат.

Автор: Gazeta.ua
  Наталья Лотоцкая согласится на прививку, но другим препаратом
Наталья Лотоцкая согласится на прививку, но другим препаратом

В Украине незначительную аллергическую реакцию на вакцину против Covid-19 обнаружили у 126 человек. 1 за все время требовал надзора врачей. Такой показатель на 10 тыс. пациентов, которые сделали прививки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Виноваты интернет и власть - почему украинцы боятся прививок». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
марта

Я не против разбить голову, если бы меня ждала такая медсестра

Украинский фракцию сформировали в думе в Петербурге

Ученый создал шаровые молнии в лаборатории

Изобрели новое устройство для скрепления листов

Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире

Умер диктатор, виновный в смерти до 20 млн собственных граждан

В России убили польских офицеров

Наталью Забилу любили миллионы детей

Черчилль произнес речь, с которой началась Холодная война

Адвокат загадочно исчез во время командировки

Самое читаемое
Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление
Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление 1 Просмотров: 12915
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
7
 Просмотров: 10926
Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире
Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире
7
 Просмотров: 8712
Супруги погибли по дороге от дочери
Супруги погибли по дороге от дочери
3
 Просмотров: 7380
Рвота кита может принести женщине более четверти миллиона долларов
Рвота кита может принести женщине более четверти миллиона долларов
4
 Просмотров: 5949
Общество
Действуют новые правила перевозки детей в авто - что нужно знать
Действуют новые правила перевозки детей в авто - что нужно знать
3
 Просмотров: 144
"Извращенка, проститутка, днище" - сотрудница ЦИК уволилась из-за травли
"Извращенка, проститутка, днище" - сотрудница ЦИК уволилась из-за травли Просмотров: 630
Неутешительные прогнозы - что ждать от погоды 2021 года
Неутешительные прогнозы - что ждать от погоды 2021 года Просмотров: 423
Низкое качество жизни - Киев провалился в рейтинге городов
Низкое качество жизни - Киев провалился в рейтинге городов Просмотров: 135
На Бали полицейские задержали украинку
На Бали полицейские задержали украинку Просмотров: 486
Больше всего комментируют
6
Кортеж Порошенко поймали на нарушении ПДД - СМИ
4
"Буду говорить на том языке, на котором мне лучше" - депутат наплевав на закон о языке
3
Рассказали, по какому тарифу украинцы заплатят за свет в апреле
2
Режим тишины - всё. Военные будут зеркально отвечать на обстрелы оккупантов
2
Зеленский готов бросить вызов олигархам - Мендель
Голосов: 55456
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть