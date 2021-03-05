Виноваты интернет и власть - почему украинцы боятся прививок

В Украине в разгаре 1-й этап вакцинации. По состоянию на 5 марта 1-ю дозу вакцины индийского производства CoviShield уже получил 12 481 человек. Прежде всего это медики. Параллельно около 135 тыс. человек стали в электронную очередь на прививку.

Свою дозу вакцины публично получили президент Украины Владимир Зеленский, глава Минздрава Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко. Однако, несмотря на их пример, многие до сих пор не хотят вакцинироваться.

Gazeta.ua спросила у людей, почему, по их мнению, украинцы боятся прививок против коронавируса.

Автор: Gazeta.ua Василий Полока категорически против прививок

Василий Полока, 53 года:

Люди рискуют. Неизвестно, чем нас хотят колоть. Я не буду прививаться. Негативно отношусь к вакцинам. Считаю, что организм должен преодолеть любой вирус и выработать сам антитела.

Александр Золотарев, 26 лет:

Люди руководствуются стадным инстинктом и не хотят подумать своей головой. Вместо того, чтобы подробнее узнать о препарате, распространяют глупые посты о заговорах и убийственной вакцине. Я буду вакцинироваться и вскоре хочу стать в очередь. Это шанс вернуться к нормальной жизни. Болезнь сама не исчезнет.

Елена Тимченко, 34 года:

За всех украинцев не могу сказать, думаю, причины у всех разные. Сама не буду делать прививку. Неуверенна в качестве вакцины.

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Автор: Gazeta.ua Тимченко Елена боится некачественной вакцины

Наталья Иванченко, 45 лет: Украинцы не верят власти. Это касается всего, а не только вакцины. Долго из нас пытались сделать дураков. Люди не знают, что это за вакцина, но еще больше пугает индийский производитель. Сколько случаев, когда после неудачной прививки люди становились калеками. Я лучше буду беречься или переболею, чем поддамся такому риску.

Василий Швец, 72 года:

Украинцы не хотят вакцинироваться, потому что не говорят открыто правду о вакцине. У людей возникают сомнения. Я воздержусь от вакцинации. Думаю, что этот препарат не надежный.

Автор: Gazeta.ua Василий Швец считает вакцину против коронавиуру ненадежной

Анна Цибко, 79 лет:

Много с вакциной недоразумений. Она не исследована как следует. Ненормально, когда человека прививают, а параллельно следует куча новых фактов о препарате. Думаю, что это и вызывает недоверие у людей. Я вакцинироваться не буду. Пусть моя доза достанется тому, кто больше этого хочет или нуждается.

Автор: Gazeta.ua Анна Залоза поддерживает вакцинацию. Доверяет опыту друзей-иностранцев

Анна Залозная, 33 года:

Украинцы боятся вакцинироваться, потому что на них сильно влияет интернет. В социальных сетях появилось много информации о том, что вакцинация может способствовать развитию новых клеток, в том числе и раковых. Возможно, человек сложно перенесет вакцинацию. Я еще не вакцинировался, но хочу и буду. У меня есть знакомые, которые вакцинировались за рубежом. Рассказывали об обычных побочных эффектах, которые можно пережить.

Иван Омелюк, 30 лет:

Я мог получить вакцину во время 1-х этапов, но уже отказался. Не доверяю индийскому производителю, думаю, большинство людей тоже такого мнения. Вакцинироваться надо, но хочется получить нормальный препарат.

Наталья Лотоцкая, 38 лет:

Мы просто не имеем привычки прививаться, особенно нынешняя молодежь. Я хотела бы вакцинироваться, но если вакцина будет не индийской. Потому что мы уже с ней сталкивались и как-то не очень результат.

Автор: Gazeta.ua Наталья Лотоцкая согласится на прививку, но другим препаратом

В Украине незначительную аллергическую реакцию на вакцину против Covid-19 обнаружили у 126 человек. 1 за все время требовал надзора врачей. Такой показатель на 10 тыс. пациентов, которые сделали прививки.