Винницкому полицейскому, который бил и унижал задержанного, объявили о подозрении

Винницкому полицейскому предъявлено подозрение. Фото: РБК

Сотруднику правоохранительных органов Винницкой области, который в отделении бил задержанного палкой и заставлял приседать, сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий. Копу грозит заключение.

По версии следствия, работник Ямпольского отделения полиции "умышленно, безосновательно" бил задержанного резиновой дубинкой и, угрожая причинением телесных повреждений, заставлял выполнять физические упражнения, информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

Прокуратура объявила ему подозрение и направила в суд ходатайство о взятии его стражу по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса. Ему грозит от трех до восьми лет за решеткой.

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Видео, на котором полицейский пытает задержанного, распространили в сети еще летом 2019 года. Милиционер сначала загнал мужчину в угол, а потом начал нецензурно ругаться, ударил резиновой палкой и заставил приседать.