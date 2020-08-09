Виктор Павлик показал сына в последние дни жизни: видео

Украинский артист Виктор Павлик показал видео с последним признанием сына Павла, который умер от онкологии 7 августа.
В ролике он показал кадры маленького сына, который на сцене сказал, что любит своего папу. Соответствующее видео Виктор Павлик опубликовал в Instagram.
Эти же слова Павел повторил отцу уже прикован к постели в результате долгой борьбы с болезнью.
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Под записью Павлика пользователи соцсети выразили свои соболезнования и пожелали пережить горе потери.
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После длительной борьбы с онкологическим заболеванием ушел из жизни младший сын украинского певца Виктора Павлика Павел. 21-летний парень имел саркому, то есть рак костей.
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