Виктор Павлик показал сына в последние дни жизни: видео

Павлик опубликовал видео с сыном. Фото: Reuters

Украинский артист Виктор Павлик показал видео с последним признанием сына Павла, который умер от онкологии 7 августа.

В ролике он показал кадры маленького сына, который на сцене сказал, что любит своего папу. Соответствующее видео Виктор Павлик опубликовал в Instagram.

Эти же слова Павел повторил отцу уже прикован к постели в результате долгой борьбы с болезнью.

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Под записью Павлика пользователи соцсети выразили свои соболезнования и пожелали пережить горе потери.

Переглянути цей допис в Instagram Просто без слів .... 😰 Допис, поширений Віктор Павлік (@viktorpavlik) 8 Сер 2020 р. о 11:14 PDT

После длительной борьбы с онкологическим заболеванием ушел из жизни младший сын украинского певца Виктора Павлика Павел. 21-летний парень имел саркому, то есть рак костей.