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воскресенье, 09 августа 2020 15:59

Виктор Павлик показал сына в последние дни жизни: видео

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Виктор Павлик показал сына в последние дни жизни: видео
Павлик опубликовал видео с сыном. Фото: Reuters

Украинский артист Виктор Павлик показал видео с последним признанием сына Павла, который умер от онкологии 7 августа.

В ролике он показал кадры маленького сына, который на сцене сказал, что любит своего папу. Соответствующее видео Виктор Павлик опубликовал в Instagram.

Эти же слова Павел повторил отцу уже прикован к постели в результате долгой борьбы с болезнью.

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Под записью Павлика пользователи соцсети выразили свои соболезнования и пожелали пережить горе потери.

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Просто без слів .... 😰

Допис, поширений Віктор Павлік (@viktorpavlik)

После длительной борьбы с онкологическим заболеванием ушел из жизни младший сын украинского певца Виктора Павлика Павел. 21-летний парень имел саркому, то есть рак костей.

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Дата
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