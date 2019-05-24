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пятница, 24 мая 2019 17:34

Видим определенных лиц - Луценко о расследовании резонансного убийства Шеремета

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Видим определенных лиц - Луценко о расследовании резонансного убийства Шеремета
Журналист Павел Шеремет погиб от взрыва 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под авто. Фото: Радіо Свобода

Правоохранительные органы достигли серьезного прогресса в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

"На прошлой неделе я провел заслушивание этого дела. У нас есть серьезный прогресс. Мы видим определенных лиц. Когда произойдут определенные процессуальные действия, скажу об этом", - заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает Liga.net.

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По его словам, он доволен результатом работы прокуроров и Нацполиции. Однако сейчас говорить об этом не будет.

20 июля 2016-го в центре Киева взорвался автомобиль, в котором находился один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет. Убийство журналиста правоохранители связывают с профессиональной деятельностью. Однако не исключают другие версии. Например, покушение на гражданскую жену журналиста Елену Притулу, руководителя "Украинской правды". Ей принадлежал красный Subaru, который взорвался. С камер наблюдения видно, что взрывчатку в ночь перед убийством заложили мужчина и женщина. Их лица до сих пор не установлены.

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