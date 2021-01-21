Видео Навального о дворце Путина порвало YouTube

Частный дом президента РФ Владимира Путина площадью 17 691 кв. м расположен в Геленджике, Краснодарский край. Стоимость поместья оценивают более $13,5 млрд.Фото: pravda.com.ua

Расследование российского оппозиционера Алексея Навального о дворце президента РФ Владимира Путина в Геленджике стало самым популярным видео в YouTube среди украинцев.

А общем его посмотрели более 37 млн ​​раз. Об этом рассказали в эфире "Завтрака с 1+1".

Навальный опубликовал его накануне. И показал якобы дворец президента России, на который потратили более 100 млрд рублей.

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Размер его территории в сравнении - это 39 княжеств Монако. А построен он так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. На территории есть порт, охрана, церковь, а также собственный пограничный пункт.

В Кремле расследования "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального "Дворец для Путина" назвали лохотроном и мошенничеством. Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что Путину приписывается в собственность то, чего не существует. Вся его собственность декларируется и публикуется ежегодно в декларации.