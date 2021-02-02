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вторник, 02 февраля 2021 22:44

Видела солдат без рук, без ног, без глаз - медсестра госпиталя просит помочь в лечении дочери

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Видела солдат без рук, без ног, без глаз - медсестра госпиталя просит помочь в лечении дочери
Татьяна Комащенко просит помочь в лечении рака у ее 18-летней дочери Александры. Фото: "Обозреватель"

Медсестра Киевского центрального военного госпиталя Татьяна Комащенко просит помочь в лечении рака в ее 18-летней дочери Александры.

Год назад у них обоих обнаружили онкологическую болезнь. Тогда ее удалось побороть. Через год у дочери случился рецидив, сообщает "Обозреватель".

Комащенко почти 10 лет работала медсестрой в Киевском центральном военном госпитале. Помогала военным, раненым на Донбассе.

"Это страшно. Это действительно очень страшно - видеть этих пацанов, которым исполнилось лет 20 на колясках. Без рук, без ног, без глаз. Когда только началась война, их привозили очень много. И почти все - молодняк. По 18, 20, 25 лет. Это ужас! И ты смотришь на них - а они еще и пытаются тебе улыбаться, а ты думаешь: господи, и за что это вам. Бывало, ребята умирали. Вот к этому привыкнуть невозможно. Постоянно думаешь: вот он ушел, ему уже все равно. А как переживет смерть сына его мама?" - вспоминает она.

Летом 2019-го у ее дочери обнаружили лимфому Ходжкина.

"Это произошло летом 2019-го. Однажды утром моя дочь Саша, которая едва только что закончила школу, пожаловалась, что у нее отекла шея. И действительно - с одной стороны шея у нее распухла, при пальпации дочь жаловалась на боль. За несколько дней отек спал - и мы нащупали у нее на шее небольшую шишку: загорелся лимфоузел. Решили на всякий случай провериться, чтобы понять, что происходит", - вспоминает Татьяна.

Обратились в военный госпиталь. Там Александре сделали биопсию.

"Результаты анализа мне поступили на работу. И слава богу. Потому что когда я прочитала, что у моего ребенка - лимфома Ходжкина - по стенке в операционной просто сползла на пол. Я не потеряла сознание, ничего такого. Но мне хотелось выть. И первое мнение - даже не о том, что ребенок заболел. Я думала, как ей об этом сказать? Как сказать, что у нее рак? Ребенку 17 лет", - рассказывает женщина.

Татьяна не говорила первые недели о диагнозе. Пыталась не плакать при детях, убегала на улицу.

"Саша узнала случайно. Она услышала, как я по телефону сказала "лимфома Ходжкина" - и залезла в интернет. Когда я зашла к ней в комнату - она ​​спросила: мама, у меня что, рак? Я говорю: доченька, это не рак это онкология! А она в ответ: выйди из комнаты! Сначала она отказывалась лечиться. Говорила: у меня выпадут волосы? У нее всегда было очень красивые волосы. Мои дочь и сын - это мое все. И когда ты слышишь от своей ребенка "Я не буду лечиться, лучше умереть" - понимаешь: если это произойдет, ты умрешь вместе с ней", - говорит Комащенко.

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В сентябре того же года заболела сама Татьяна. У нее тоже появился отек на шее. Но у женщины обнаружили неходжкинскую лимфому. Александра прошла 6 курсов химиотерапии. Татьяна - больше, потому что ее опухоль хуже поддавалась лечению. Семья начала брать кредиты. Выбралась из долгов благодаря помощи волонтера Натали Юсуповой. Лечение тогди обошлось в сумму около 200 тыс. грн. Но во время одного из исследований у Александры обнаружили рецидив. Она нуждается в пересадке костного мозга.

Если у дочери удастся отобрать достаточное количество стволовых периферийных клеток, то стоимость лечения будет составлять 250 тыс. грн. Семья надеется что Александра попадет под программу государственного финансирования. Но неизвестно, когда это произойдет.

Опухоль у Александры дала метастазы в кости и легкие. Она прошла первый курс химиотерапии и готовится к началу забора стволовых клеток. Когда назначат операцию, родители должны иметь деньги на нее. Но уже на подготовку семья потратила более 40 тыс. грн. За несколько дней нужно найти еще почти столько же.

Татьяна Комащенко работает медсестрой в государственной больнице, ее муж - водитель. Взять большую сумму денег им неоткуда.

Помочь Александре можно с помощью реквизитов:

Для переводов через "ПриватБанк": счет 4149629300911930, Комащенко В.М. (отец), 4731219616212639, Комащенко Т.М. (мать)

Для переводов через другие украинские банки:

Получатель: Комащенко В.М.

№ счета: 26201660943514

IBAN: UA703052990000026201660943514

Банк получателя: АО КБ "Приватбанк", Киев, Украина

РНОКПП получателя: 2933613996

Назначение платежа: Пополнение счета Комащенко Вадима Николаевича

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