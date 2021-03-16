Везли тело в морг и рассказывали анекдоты

Сергей Дмитриев временно исполняет обязанности председателя Синодального управления медицинского капелланства Православной Церкви Украины. Фото: Тарас Подолян

Медицинское капеланство работает во всех странах мира. Год назад его решили ввести и в Украине.

Временно исполняющий обязанности председателя Синодального управления медицинского капелланства Православной Церкви Украины Сергей Дмитриев рассказал, почему это важно.

"Проект медицинского капелланства - это переход на более высокий уровень служения представителей религиозных организаций в медицинских учреждениях. Такая практика есть во всех европейских странах. Медицинское капеланство - это о выздоровлении человека, о соблюдении этического кодекса, о нормальное отношение врачей к пациентам, и наоборот. Медицинский капеллан работает с больными, родственниками, медицинским персоналом. В Украине хотим внедрить его через год-два", - сказал он.

"Особо важное медицинское капеланство в сфере паллиативной помощи. Недавно выпустили книгу для священников о паллиативной помощи. В ней есть раздел - сопровождение тела после смерти. Мы за то, чтобы человек умирал достойно. Я 12 лет работал в больнице. Медсестры привыкают, что им ежедневно приходится возить умерших в морг. Как-то увидел, как везли тело и рассказывали анекдоты. Подошел и сказал: "Тело нужно перевозить достойно. Если вы верующие, то про себя читайте молитву. Если нет - то делайте это молча, отдайте уважение человеку, который умер". Это важно, потому что так воспитывается общество", - добавил Сергей Дмитриев.

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История служения священников при больницах достигает нескольких веков. Вместе с тем, профессиональное капеланство начало развиваться около 100 лет назад. Одним из "отцов" профессионального больничного капелланства считается служитель Конгрегационалистской церкви США преподобный Антон Теофилус Бойзен.