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четверг, 26 сентября 2019 15:17

Ветераны и воины АТО готовы проводить акции протеста против продажи земли иностранцам

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Ветераны и воины АТО готовы проводить акции протеста против продажи земли иностранцам
Представители аграриев и ветеранских организаций АТО и ООС объединились против закупки иностранцами украинской земли

Об этом представители аграриев и ветеранских организаций АТО и ООС заявили во время совместной пресс-конференции в ИА "Интерфакс-Украина".

"Мы аграрии, представители ветеранских организаций, общественных организаций, волонтерских организаций объединились в рамках защиты нашей родной земли. Мы собрались потому, что не можем допустить сегодня, что украинскую землю скупят иностранцы, а для наших будущих поколений останется только вывеска от территории", - рассказал Сергей Иващук, Директор предприятия "Жемчужина Подолья".

Участники пре-конференции особо подчеркнули опасность того, что именно представители страны-агрессора, в первую очередь, воспользуются возможностью. Они через оффшорные компании и прикрываясь гражданством других стран, будут активно скупать украинскую землю.

Участник АТО, юрист "Национального корпуса" Виктор Шендибило рассказал, что в законопроект, который регистрируется прямо закладывается лазейка, для того чтобы конечным владельцем украинских компаний мог быть любой. Таким образом сюда зайдет иностранный капитал, в том числе это будет капитал государства-агрессора, ведь нет никаких ограничений. "Рука агрессора на рынке земли - прямая угроза для нас ", - подчеркнул он.

"Мы, участники АТО, выражаем свое категорическое "нет" принятию данного закона. Мы говорим "нет" продаже земли иностранцам. В 2014 году украинский народ смог остановить продвижение русских войск. Так сегодня мы обязаны не допустить, чтобы земля, за которую ребята пролили кровь, слезы досталась агрессору", - сказал Николай Греков - боец батальона "Айдар" и мэр оккупированного города Александровск.

"Если мы не будем услышаны, мы готовы выходить на акции протеста ... Мы готовы выходить к Кабинету министров, к Офису президента, к Верховной Раде. И я обращаюсь ко всем депутатам Верховной Рады, к сожалению, предыдущие нас не слышали, не допустить принятия данного закона, не допустить продажи земли иностранцам и остановить данный вопрос к возвращению территорий под юрисдикцию Украины до окончания и полной победы в русско-украинской войне", - детализировал требования Николай Греков.

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