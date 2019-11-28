Ветеранку АТО оставили под стражей

Инну Грищенко оставили под стражей. Фото: Укринформ

Апелляционный суд не удовлетворил жалобу защиты и оставил под стражей ветеранка войны в Донбассе Инну Грищенко с позывным "Пума".

"Она ветеран АТО, поэтому может скрываться от органов следствия", - передал адвокат Маси Найем в Facebook слова прокурора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Шеремета. Подозреваемого АТОвця оставили под стражей

"Уважаемый прокурор не знает, наверное. Но я тоже ветеран АТО. Можно же было придумать что-то другое, другой риск", - добавил он.

6 ноября в Киеве арестовали 40-летнюю Инну Грищенко. Ее с мужем 41-летним Владиславом подозревают в покушении на убийство. Инна и Владислав - киевляне, добровольцы, бывшие бойцы "Правого сектора". Воевали в 2014-2016 годах.