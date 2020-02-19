Ветеранам и жертвам нацистов выплатят денежную помощь

Ветеранам выплатят денежную помощь. Фото: zoda.gov.ua

Более 1 млн ветеранов и жертв нацистских преследований получат денежную помощь от государства. Такое решение было принято на заседании правительства.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в своем официальном Telegram-канале.

По словам премьером, правительство выделило 1 млрд 354 млн грн на осуществление соответствующих выплат. Каждый человек получит от 570 грн до 4120 грн.

"Это в среднем на 7% больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Гончарук также напомнил, что на прошлой неделе на заседании правительства приняли решение, которое позволит добровольцам, которые принимали непосредственное участие в АТО, получить статус участника боевых действий.

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Средний размер пенсии в Украине на 1 января 2020 составляет 3082,98 гривны. 75,4% всех пенсий составляли пенсии по возрасту, средний размер такой пенсии - 3064 грн.

На днях Зеленский заявил, что в Украине в ближайшее время пенсии существенно не вырастут. Деньги направят в развитие инфраструктуры.