Ветер и ночные морозы: синоптики обновили прогноз

В Киеве и Киевской области 26 октября осадков не ожидается. Фото: pixabay.com

26 октября в Украине будет преобладать сухая погода с ночными морозами.

Завтра днем ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с. Температура ночью составит 0...-5°С, на крайнем востоке страны и в высокогорье Карпат морозы будут достигать -4...9°С. Днем столбики термометров покажут +8...13°С.

В Киеве и Киевской области 26 октября осадков не ожидается. Температура ночью в столице будет в пределах 0...-2°С, днем около +10°С. В области ночью 0...-5°С, а днем до +8...13°С.

27-28 октября в Украине будет переменная облачность без осадков. Ветер южный с переходом в западный и северо-западный составит 5-10 м/с.

Температура ночью 27 октября на Луганщине будет в пределах -4...9°С. 28 октября 0...+5°С в Карпатском регионе, в восточных и юго-восточных областях мороз местами будет достигать -1...6°С. Днем будет +8...13°С, в западных и южных областях местами +15...17°С.

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Со следующего четверга, 28 октября, будет сухо, тепло и даже солнечно. На следующих выходных, 30-31 октября, обещают роскошную погоду. Сначала западные области, а к концу недели и всю Украину окутает мягкая теплая атмосфера с температурой воздуха +12...16°С. Местами будет до +18°С.