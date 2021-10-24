В Украину ворвется потепление: прогноз на следующую неделю

Перед следующими выходными в Украине будет тепло. Фото: pixabay.com

На следующей неделе погода в Украине будет сухой, но прохладной. Температуры воздуха ночью снизятся до -6 ℃.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра, пишет "РБК-Украина".

В понедельник, 25 октября, на всей территории страны будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем ​​во всех областях колебаться +7...11 ℃. Ночью термометры в западных, северных, Киевской, Винницкой и Житомирской областях покажут 0...- 3℃. На остальной территории ночью +1...5 ℃

Во вторник, 26 октября, отметится существенных ночным похолоданием в восточных и Черновицкой областях. Там температура ночью опустится до -3...7 ℃. На остальной территории страны, кроме Одесской области, ночная температура будет колебаться 0...- 4 ℃.

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Днем в западных, южных, центральных и северных областях температура воздуха будет колебаться +8...+14 ℃. На востоке термометры днем ​​покажут +6...10 ℃.

В среду, 27 октября, синоптики днем ​​прогнозируют в областях +8...14 ℃. Ночью на востоке температура воздуха вновь опустится до -3...7℃. В южных областях -1...+6 ℃. На остальной территории от 0...- 4 ℃.

В четверг, 28 октября, "минус" прогнозируют лишь на востоке и местами в центре - там ночью будет +1...- 3 ℃. На остальной территории ночью ожидается 0...+3℃. В Одесской области до + 7℃. Днем в Украине прогнозируют +9...14 ℃.

Прогноз погоды на 29 октября обнадеживающий. Холод перед выходными отступит. Ночью температура воздуха будет колебаться 0...+ 6℃, а днем синоптики ожидают +9...16 ℃.