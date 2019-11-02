Ветер, дожди, облачность: спасатели предупреждают о непогоде

Метеорологи говорят, что порывы ветра будут сильными. Фото: pershij.com.ua

Сильные порывы ветра ожидают жителей Правобережья и Киевской области.

Метеорологи говорят, что ветер будет с силой 15-20 м / с, сообщили в ДСНС.

По данным Гидрометцентра, в субботу на западе Украины будет падать дождь, а на остальной территории - переменная облачность.

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Температура 6-8 градусов тепла. На востоке днем ​​3-5 тепла. На юге страны днем ​​до 11 градусов тепла. В Киеве в субботу осадков не будет, лишь ночью 3 ноября местами будет падать небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м / с, днем ​​возможны порывы 15-20 м / с. Температура в субботу днем ​​6-8 ° тепла. В воскресенье 3 ноября температура воздуха начнет повышаться, ночью ожидаем 3-5 ° тепла, днем ​​10-12 °.

Теплый и сухой октябрь в столице ознаменовался ярким бабьим летом. Среднемесячная температура в Киеве составила +11,1°С, что выше климатической нормы на 3,0°С. Это поставило прошлый месяц на 7-ю позицию в рейтинге самых теплых октябрей с 1881-го.