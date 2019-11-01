Климатологи рассказали, чем удивил их октябрь

 
Ексклюзивы
1/5
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
Просмотров: 99
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Просмотров: 3276
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 198
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 1080
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 2619
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1800
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 702
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 945
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
11 Просмотров: 14175
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1962
Фото
Все фото
15
6
11
4
4
Карнавал страха: как праздновали Хэллоуин в Мексике
Карнавал страха: как праздновали Хэллоуин в Мексике
Кива - Пеннивайз, Шуфрич - зомби: украинские нардепы в праздничном гриме
Кива - Пеннивайз, Шуфрич - зомби: украинские нардепы в праздничном гриме
Хэллоуин в разгаре: поздравительные открытки и страшные стихи
Хэллоуин в разгаре: поздравительные открытки и страшные стихи
В Киеве выпал снег
В Киеве выпал снег
Нардепа Яременко снова поймали на интимной переписке
Нардепа Яременко снова поймали на интимной переписке
Видео
Все видео
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Изменит представление о телефоне: Samsung анонсировала новинку
Изменит представление о телефоне: Samsung анонсировала новинку
Выбрали судью Конституционного суда
Выбрали судью Конституционного суда
Семья создает мультфильм собственноручно
Семья создает мультфильм собственноручно
Сторонники Русской церкви пытались забрать храм у ПЦУ
Сторонники Русской церкви пытались забрать храм у ПЦУ
Интервью
1/5
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 198
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 2619
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1800
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 945
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Просмотров: 603
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
01 ноября 2019
Просмотров: 0
Не вигавкається
Залишаючи віче, він акуратно згорнув прапор і мовив: "Діла не буде. Треба ставити намет". Буденно, наче про риболовлю. Учасник Революції гідності. ...
пятница, 01 ноября 2019 16:39

Климатологи рассказали, чем удивил их октябрь

  Комментировать
Климатологи рассказали, чем удивил их октябрь
Климатологи рассказали, чем удивил их октябрь. Фото: Ольга Стенько

О четырех наиболее теплых днях "бабьего лета" и самом холодном дне прошедшего месяца, рассказали климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Выводы о данных наблюдений метеостанции обсерватории изложили на официальном сайте учреждения.

Теплый и сухой октябрь в столице ознаменовался ярким "бабьим летом". Среднемесячная температура в Киеве составила + 11,1 ° С, что выше климатической нормы на 3,0 ° С. Это поставило прошлый месяц на седьмую позицию в рейтинге самых теплых октябрей с 1881 года.

Наитеплейшим днем ​​признали 14 октября. Это был третий день "бабьего лета", и тогда максимальная температура воздуха после полудня достигла + 24,3 ° С.

Климатологи отмечают, что в течение нынешнего "бабьего лета" 4 раза были достигнуты температурные рекорды.

А вот самым холодным днем ​​признали 31 октября, когда минимальная температура под утро опустилась до -2,3 ° С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пуховик или шорты: какую погоду ожидать в первые выходные ноября

Характерной особенностью нынешнего октября было то, что в период с 21 по 27 число в Киеве стояли туманы, которые в конце концов сократили "бабье лето".

Октябрь стал пятым подряд месяцем, когда метеорологи наблюдают недостаточный объем осадков. Так, на проспекте Науки в Киеве в течение прошлого месяца выпало 13 мм осадков, что составляет 37% климатической нормы.

В пятницу, 1 ноября, температура воздуха в Украине упала до +4 градусов. Первый день ноября встретил переменной облачностью и без существенных осадков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Климатологи рассказали, чем удивил их октябрь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
ноября

Во Львове началось восстание

Жене сказали, что осудили - чекисты убили украинского поэта

Нашли новый способ борьбы с дифтерией

Самое читаемое
В авто нашли подростков: девушка умерла, парень - в реанимации
В авто нашли подростков: девушка умерла, парень - в реанимации Просмотров: 13707
Слуга народа внесла закон о новых правилах растаможки евроблях
Слуга народа внесла закон о новых правилах растаможки евроблях Просмотров: 11763
Почти 300 тысяч украинцев не смогут получить высшее образование из-за приказа Минобразования
Почти 300 тысяч украинцев не смогут получить высшее образование из-за приказа Минобразования 1 Просмотров: 10594
  Смертельное ДТП на трассе: просят узнать погибшего (18+)
  Смертельное ДТП на трассе: просят узнать погибшего (18+) Просмотров: 9936
Секс, алкоголь и $10 тыс. на квартиру: показали новые интимные переписки Яременко
Секс, алкоголь и $10 тыс. на квартиру: показали новые интимные переписки Яременко
10
 2 Просмотров: 8982
Общество
Расплачиваться в наземном транспорте можно будет банковской картой
Расплачиваться в наземном транспорте можно будет банковской картой Просмотров: 9
Венгерские претензии не должны мешать сотрудничеству НАТО с Украиной – генсек
Венгерские претензии не должны мешать сотрудничеству НАТО с Украиной – генсек Просмотров: 18
Генпрокурор анонсировал "хорошие сдвиги" в деле убийства Гандзюк
Генпрокурор анонсировал "хорошие сдвиги" в деле убийства Гандзюк Просмотров: 63
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
 Просмотров: 99
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
 Просмотров: 3276
Больше всего комментируют
6
Зеленский устал - Богдан
4
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4
"Слуга народа" заявил, что был свидетелем коррупции Дубневича
4
Против нардепа Федыны возбудили уголовное дело
3
Секс-скандал "слуги народа": Арахамия очертил 3 варианта решения
Голосов: 46770
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua