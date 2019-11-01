Климатологи рассказали, чем удивил их октябрь. Фото: Ольга Стенько

О четырех наиболее теплых днях "бабьего лета" и самом холодном дне прошедшего месяца, рассказали климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Выводы о данных наблюдений метеостанции обсерватории изложили на официальном сайте учреждения.

Теплый и сухой октябрь в столице ознаменовался ярким "бабьим летом". Среднемесячная температура в Киеве составила + 11,1 ° С, что выше климатической нормы на 3,0 ° С. Это поставило прошлый месяц на седьмую позицию в рейтинге самых теплых октябрей с 1881 года.

Наитеплейшим днем ​​признали 14 октября. Это был третий день "бабьего лета", и тогда максимальная температура воздуха после полудня достигла + 24,3 ° С.

Климатологи отмечают, что в течение нынешнего "бабьего лета" 4 раза были достигнуты температурные рекорды.

А вот самым холодным днем ​​признали 31 октября, когда минимальная температура под утро опустилась до -2,3 ° С.

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Характерной особенностью нынешнего октября было то, что в период с 21 по 27 число в Киеве стояли туманы, которые в конце концов сократили "бабье лето".

Октябрь стал пятым подряд месяцем, когда метеорологи наблюдают недостаточный объем осадков. Так, на проспекте Науки в Киеве в течение прошлого месяца выпало 13 мм осадков, что составляет 37% климатической нормы.

В пятницу, 1 ноября, температура воздуха в Украине упала до +4 градусов. Первый день ноября встретил переменной облачностью и без существенных осадков.