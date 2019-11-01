Холод наступает: какой погодой встретит первый день ноября

В пятницу, 1 ноября, температура воздуха в Украине упадет до 4 градусов.
Будет переменная облачность, без существенных осадков, сообщает Укргидрометцентр.
Утром в западных, местами северных и центральных областях туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 3-8° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области до 12°, в восточных областях 0-3° тепла. Ночью 1-6° мороза, на Левобережье местами 7-10° мороза.
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В Киевской области переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 3-8° тепла, ночью 1-6° мороза,
В столице без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Днем 5-7° тепла.
Синоптики предупреждают, что 1 ноября в западных областях утром туман, видимость 200-500 м (И уровень опасности, желтый).
Зимой Украине ожидают рекордные за последние 30 лет морозы. Холод принесут ветры с территории Сибири.
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