Ветер, дождь и заморозки: Украину ждет холодная пятница

20 сентября в большинстве областей периодически падать дождь. Фото: rivnepost.rv.ua

Пятница для украинцов будет с дождем и холодом. На западе ожидают еще и штормовой ветер.

В субботу-воскресенье-понедельник солнца будет больше, 22-23 сентября придет потепление, сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

20 сентября в большинстве областей периодически будет падать дождь, на высокогорье Карпат с мокрым снегом.

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"Температура воздуха ближайшей ночью будет колебаться в пределах + 3 + 8 градусов. Внимание! Ближайшей ночью и в ночь на субботу на западе, севере, в центре и на востоке Украины местами возможные заморозки 0-3 градуса. Заморозки наиболее вероятны при прояснениях. Ветер в Украине будет северо-западного направления, 5-12 м / с, а в западной части Украины возможны штормовые порывы до 15-20 м / с ".

В столице пятница будет облачной, с дождем и низкой температурой воздуха около +12, +13 градусов. Сегодня вечером и ближайшей ночью похолодает до + 7 + 9 градусов. А в ночь на субботу в Киеве похолодает до +3, +4 градусов. Поэтому на окраинах, при прояснении, возможны заморозки 0-3 градуса.

"Теплая погода еще побудет, конечно, но если ваши цветы на открытом балконе или террасе боятся такого холода, лучше их защитить - советует синоптик. - И о себе не забывайте, ведь коварные сезонные вирусы уже подстерегают тех, кто не читает прогнозы погоды и легкомысленно ходит с джинсовыми дырками на коленях и еще любуется на себя в витринах августовским тоненьким гардеробом ".

19 сентября православные чествуют святого архангела Михаила.Святой архангел Михаил главный ангел не только в христианстве, но и в иудаизме и исламе.Считается, что именно он сбросил дьявола в ад. Поэтому в день Михайлового чуда есть правила, которых следует придерживаться, чтобы не навлечь беду.