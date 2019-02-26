Весны не будет: в Украине резко ухудшается погода

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды 26 февраля. Фото: pogliad.ua

Во вторник, 26 февраля, ночью в восточных областях Украины, днем на большей части территории страны небольшой дождь с мокрым снегом.

На Левобережье и в Карпатском регионе на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западной части местами порывы 15-20 м/с, сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, в западных областях до 7° тепла; в Карпатах ночью 4-7° мороза, днем около 0°.

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Этого года 4-летняя бабачиха Маруся проснулась рано, вела себя активно и много свистела. Директор эколого-натуралистического центра Игорь Антахович отметил, что это является признаком ранней и теплой весны.