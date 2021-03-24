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среда, 24 марта 2021 14:52

Весенний призыв 2021: правительство утвердило численность и сроки

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Весенний призыв 2021: правительство утвердило численность и сроки
Из общего количества призывников в Вооруженные силы планируют набрать 6,5 тыс. человек. Фото: Reuters

24 марта Кабмин принял распоряжение о численности юношей, которых планируют призвать на срочную военную службу и объем расходов для проведения призыва.

В апреле-июне 2021 года в ВСУ и других военных формирований отправят 14 246 граждан. Распоряжением также утверждена сумма в размере 66 млн грн на проведение призыва. Объем расходов на одного призывника составляет 4 633 грн.

Из общего количества призывников в Вооруженные силы планируют набрать 6,5 тыс. человек, в Государственную специальную службу транспорта - 600 граждан Украины, Нацгвардии - 4646, Госпогранслужбы - 2,5 тыс. человек.

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Призывать на службу будут мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для отсрочки или освобождения от военной службы в воинской части. Юноши Мужчины с образованием магистра или бакалавра будут служить 12 месяцев, а без образования - 18 месяцев.

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