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среда, 09 сентября 2020 18:47

Осенний призыв: кого заберут в армию

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Осенний призыв: кого заберут в армию
1 октября стартует осенний призыв. Фото: mil.gov.ua

1 октября, в Украине стартует осенний призыв 2020 года. Продлится до 31 декабря.Минобороны заявило, что коронавирус не станет причиной отмены сборов молодых украинцев.

Призывать на службу будут мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для отсрочки или освобождения от военной службы в воинской части. Юноши Мужчины с образованием магистра или бакалавра будут служить 12 месяцев, а без образования - 18 месяцев.

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Кроме того, в Генштабе анонсировали улучшения контрактной армии и сокращение количества призывников. Уже в 2020 году к украинской армии присоединились 25 тыс. контрактников.

Весенний призыв 2020 года перенесли в сроках на месяц позже. Вместо апреля-июня он прохошел в мае-июле. В то же время не изменилась численность призывников. Так, в мае-июле 2020 года в Вооруженные Силы Украины и других военных формирований призвали 16 460 человек. В частности, ряды Вооруженных Сил пополнили 9 тысяч, Нацгвардии - 5 460, Госпогранслужбы - 1300 и Госспецтрансслужбы - 700 граждан Украины.

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