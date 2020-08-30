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воскресенье, 30 августа 2020 22:57

США призвали РФ прекратить призыв жителей Крыма в свою армию

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США призвали РФ прекратить призыв жителей Крыма в свою армию

Посольство США в Украине призывает Россию прекратить призыв жителей аннексированного Крыма в российских вооруженных сил.

Об этом говорится в заявлении посольства, опубликованной на странице в Facebook.

"В Международный день жертв насильственных исчезновений мы призываем Россию прекратить посягательства на основные свободы в Крыму, освободить украинский, которых она противоправно заключила, чтобы отомстить за мирное инакомыслие, и прекратить кампанию призыва крымчан к российским вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Украина готовится к введению санкций против Никарагуа за незаконное назначение Олега Белавенцева почетным консулом в аннексированном Крыму. В Украине Белавенцева заочно приговорили к 13 годам заключения за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины.

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