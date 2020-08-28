Американская страна назначила консула в Крым - в МИД разозлились

О том, что власти Никарагуа совершили недружественный шаг в отношении Украины рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото: "УНН"

Украина готовится к введению санкций против Никарагуа за незаконное назначение Олега Белавенцева почетным консулом в аннексированном Крыму. В Украине Белавенцев заочно приговорен к 13 годам заключения за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины.

О том, что власти Никарагуа совершила недружественный шаг в отношении Украины, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил на онлайн-брифинге.

"Нам стало известно, к сожалению, что несмотря на предупреждение Украины не прибегать к такому шагу, правительство Никарагуа официально назначило почетного консула в Автономной Республике Крым, которая временно оккупирована РФ", - сказал Кулеба.

Почетное консульство - это отдельная форма представительства, когда гражданин страны, в которой консульство открывается, начинает представлять интересы той страны, которая консульство открывает.

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Генеральная Ассамблея ООН поддержала территориальную целостность Украины, признав Крым и Севастополь ее неотъемлемыми частями еще 27 марта 2014-го. Против выступили 11 стран, среди которых Никарагуа, Россия, Беларусь, КНДР, Сирия, Зимбабве, Венесуэла, Армения, Судан, Куба, Боливия. Остальные представители стран-участниц ООН не голосовали.