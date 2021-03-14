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воскресенье, 14 марта 2021 14:16

Поссорились с Минобороны и ВСУ: "Укрпочта" презентовала скандальные марки

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Поссорились с Минобороны и ВСУ: &quot;Укрпочта&quot; презентовала скандальные марки
Ко Дню добровольца выпустили марки. Фото: "Укрпочта".

"Укрпочта" выпустила почтовые марки ко Дню украинского добровольца, из-за которх ранее поссорилась с Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ.

"Марочный лист состоит из 8 почтовых марок. На них - формы ракетных войск и артиллерии, механизированных войск, войск противовоздушной обороны, горной пехоты, танковых войск, армейской авиации, президентского полка и общевойсковая форма", - говорится в сообщении компании.

Автор марок Алексей Бондаренко. Цена листа составит 72 гривны. Тираж - 20 тыс. экземпляров.

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Эти же марки под под названием "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска" планировали выпустить к 23 февраля - ко дню создания советской Красной армии. Генеральный штаб ВСУ и Министерство обороны выразили протест "Укрпочте". Такое решение вызвало возмущение украинский в социальных сетях.

Директор почтового оператора Игорь Смелянский заявил, что 23 февраля избрали, чтобы "затролиты Россию". Но выход марок перенесли на 14 марта.

Сегодня исполняется месяц с тех пор харьковчане 33-летний Александр Кудлай и 28-летняя Виктория Пустовитова приковали к своим рукам цепь. С ней запланировали прожить 3 месяца. У парня скованная правая рука, а у девушки - левая. Процесс сварки цепи зафиксировали представители Книги рекордов Украины.

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