Поссорились с Минобороны и ВСУ: "Укрпочта" презентовала скандальные марки

Ко Дню добровольца выпустили марки. Фото: "Укрпочта".

"Укрпочта" выпустила почтовые марки ко Дню украинского добровольца, из-за которх ранее поссорилась с Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ.

"Марочный лист состоит из 8 почтовых марок. На них - формы ракетных войск и артиллерии, механизированных войск, войск противовоздушной обороны, горной пехоты, танковых войск, армейской авиации, президентского полка и общевойсковая форма", - говорится в сообщении компании.

Автор марок Алексей Бондаренко. Цена листа составит 72 гривны. Тираж - 20 тыс. экземпляров.

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Эти же марки под под названием "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска" планировали выпустить к 23 февраля - ко дню создания советской Красной армии. Генеральный штаб ВСУ и Министерство обороны выразили протест "Укрпочте". Такое решение вызвало возмущение украинский в социальных сетях.

Директор почтового оператора Игорь Смелянский заявил, что 23 февраля избрали, чтобы "затролиты Россию". Но выход марок перенесли на 14 марта.

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