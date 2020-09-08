Вес грузовиков будут проверять круглосуточно

Грузовики будут взвешивать, чтобы предотвратить разрушение дорог. Фото: Укринформ

Правительство решило ввести в Украине круглосуточный весовой контроль грузовиков, чтобы предотвратить разрушение дорог.

Такое решение приняли 7 сентября на внеочередном заседании, сообщил представитель Кабинета министров в Совете Василий Мокан.

Контролировать вес Укртрансбезопасность будет вместе с Нацполицией, СБУ, Государственной фискальной службой, Укравтодором и местными органами исполнительной власти.

Также правительство предусмотрело закупку соответствующего оборудования и ремонт имеющихся специально оборудованных мест осуществления габаритно-весового контроля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине заработают комплексы для взвешивания фур

С начала года инспекторы Укртрансбезопасности оштрафовали водителей на перегрузки более чем 81 млн грн. Из них более 13 млн - только за август.

Вместе с Нацполицией они проверили почти 400 тысяч транспортных средств, составили более 8500 актов нарушений габаритно-весовых параметров.

На самые большие суммы нарушителей штрафовали в Одесской, Черниговской и Киевской областях.

В феврале в Министерстве инфраструктуры говорили, что в 2020 году там планируют установить 25 систем автоматического взвешивания машин во время движения (WiM). Первая такая система заработала в Украине в сентябре 2019 года. Ее установили на въезде в Киев со стороны Одессы.