Вес грузовиков будут проверять круглосуточно

Правительство решило ввести в Украине круглосуточный весовой контроль грузовиков, чтобы предотвратить разрушение дорог.
Такое решение приняли 7 сентября на внеочередном заседании, сообщил представитель Кабинета министров в Совете Василий Мокан.
Контролировать вес Укртрансбезопасность будет вместе с Нацполицией, СБУ, Государственной фискальной службой, Укравтодором и местными органами исполнительной власти.
Также правительство предусмотрело закупку соответствующего оборудования и ремонт имеющихся специально оборудованных мест осуществления габаритно-весового контроля.
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С начала года инспекторы Укртрансбезопасности оштрафовали водителей на перегрузки более чем 81 млн грн. Из них более 13 млн - только за август.
Вместе с Нацполицией они проверили почти 400 тысяч транспортных средств, составили более 8500 актов нарушений габаритно-весовых параметров.
На самые большие суммы нарушителей штрафовали в Одесской, Черниговской и Киевской областях.
В феврале в Министерстве инфраструктуры говорили, что в 2020 году там планируют установить 25 систем автоматического взвешивания машин во время движения (WiM).
Первая такая система заработала в Украине в сентябре 2019 года. Ее установили на въезде в Киев со стороны Одессы.
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