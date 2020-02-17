Верные своей "родине". Канал "Интер" готовит эфир в духе СССР

Скандальный телеканал "Интер" анонсировал ряд спецпоказов на 22-23 февраля в духе кремлевской пропаганды под названием "Всем, кто остался верен своей родине, посвящается".

Канал будет показывать фильмы времен СССР - "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".

Кадр из видеоролика "Интера".

Это вызвало острую критику в сетях.

"Телеканал "Интер" анонсировал ряд спецпоказов на 23 февраля (в РФ это "день защитника отечества"). Более откровенной демонстрации принципиальной нелояльности суверенной Украине (охарактеризуем это в дипломатических выражениях, иначе разве нецензурно) представить сложно.

Подпадает ли этот демарш во Закон о декоммунизации? Потому что под ст. 110-111 УК (госизмена и посягательство на территориальную целостность) подвести, конечно, можно, но кто это будет делать? Для такого нужна политическая воля в высоких кабинетах.

В любом случае надежда остается разве что на Нацсовет по телевидению: лишить "Интер" лицензии за другие нарушения. Хотя это все равно суды. А для надлежащего суда опять же должна быть политическая воля власти.

Поэтому пока нашим достоинством топчутся "верные своей родине". Без правовых последствий", - пишет в Telegram политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Это какой родине? В гробу эта родина! Эта родина моей не была! Моя Родина — це Україна!".

"Москальнота проклята", - пишут пользователи в Facebook.

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В мае прошлого года телеканал "Интер" делал телеконцерт "Победа. Одна на всех". В нем одиозный телеведущий Андрей Доманский заявлял: "Мы сегодня своих от чужих отличаем".