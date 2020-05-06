Верховный суд согласовал дату рассмотрения дела по иску Суркисов

Большая палата Верховного суда продолжит рассмотрение дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке. Фото: НБУ

Большая Палата Верховного Суда согласовала дату следующего заседания по делу о законности конвертации 1 млрд грн счетов семьи Суркисов во время национализации Приватбанка.

Рассмотрение дела назначено на 15 июня. Об этом сообщает пресс служба ведомства.

Семья Суркисов добивается отмены решения о признании их связанными с банком лицами.

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Ранее в НБУ решение по этому делу называли "самым важным за последние 3 года".

В случае победы семьи Суркисов, подобные дела судов, рассматривающих иски других связанных с Коломойским лиц могут повлечь за собой потерю для НБУ еще около 30 млрд.

В то же время, решение в пользу Суркисов "активирует" рассмотрение Шестым апелляционным судом возможность вернуться к рассмотрению дела об отмене национализации Приватбанка.

Большая палата Верховного суда отложила рассмотрение дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законность залога. В частности, отложили рассмотрение кассационной жалобы Нацбанка, Кабмина и Приватбанка решения судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их лицами, связанные с ПриватБанком.