Верховный суд остановил взыскание $350 млн с Приватбанка

Верховный суд учел, что решением Печерского районного суда города Киева от 2 сентября 2020 года определен порядок выполнения постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года, в частности, путем взыскания с Приватбанка денежных средств в сумме $347 млн. Фото: УНИАН

8 сентября Верховный суд открыл кассационное производство по жалобе Кабмина и удовлетворил ходатайство Приватбанка, остановив исполнение решения Печерского районного суда от 9 февраля 2017 года до окончания кассационного производства по делу.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Удовлетворяя ходатайство, суд учел, что решением Печерского районного суда города Киева от 2 сентября 2020 года определен порядок выполнения постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года, в частности, путем взыскания с Приватбанка денежных средств в сумме $347 млн. Применяя такое приостановление исполнения, суд не осуществляет оценку обоснованности поданной кассационной жалобы, а лишь устанавливает существование угроз обеспечению баланса интересов сторон", - говорится в сообщении.

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2 сентября Печерский райсуд Киева полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке исполнения решения суда от 2017 года относительно обязательства Приватбанка обслуживать их депозиты, размещенные до национализации банка на его счетах кипрского филиала. Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет $347,374 млн (из них почти $102 млн - проценты, начисленные по ставке 13% годовых).