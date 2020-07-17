Верховный суд не дал Каспруку восстановиться в должности мэра Черновцов

Кассационный админсуд отменил решения судов двух инстанций, которыми Алексея Каспрука восстановили в должности Черновицкого городского головы
Дело вернули в суд первой инстанции, рассказали Укринформу в пресс-службе Кассационного административного суда Украины.
"В Кассационном суде отменили решение судов первой и апелляционной инстанции, которым Черновицкого городского голову восстановили в должности. Это дело отправили на повторное рассмотрение в суд первой инстанции", - сказали в пресс-службе.
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К повторному рассмотрению дела в суде первой инстанции отстранение от должности Каспрука остается законным.
Черновицкий городской совет на сессии 26 июля принял решение о досрочной отставке мэра Алексея Каспрука. Увольнение городского головы во время тайного голосования поддержали 29 депутатов. Еще 13 избранников не участвовали в голосовании, о чем они публично заявили. В частности, не голосовал "Блок Петра Порошенко".
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