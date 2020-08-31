Верховний суд отменил переименование улицы в честь Екатерины Гандзюк

Улице вернули старое название. Фото: myks.com.ua

Верховный суд признал переименование ул. Лютеранской на ул. Екатерины Гандзюк в Херсоне незаконным.

Кассационную жалобу на соответствующее решение Херсонского городского суда подал горсовет, сообщил адвокат Дмитрий Ильченко, передает "Мой Херсон".

"Жители улицы заявили, что их мнение не было учтено. Доводов того, какой именно героический поступок совершила Гандзюк нет. Лютеранская - историческое название, которое было восстановлено ​​в процессе декоммунизации, а поэтому повторное переименование невозможно. Суд согласился с этими доводами. В том числе с грубыми нарушениями процедуры рассмотрения вопроса, лишением людей доступа к процедуре принятия решения, которое касается их повседневной жизни", - написал он.

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Городской совет не смог предоставить документ, который описывает поступок человека, в чью честь планируют назвать улицу. Есть только письмо футбольного клуба "Кристалл" о том, что Екатерина Гандзюк была их болельщицей.

Ильченко добавил, что решение Верховного суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

Херсонскую активистку, помощницу городского головы Екатерину Гандзюк облили кислотой недалеко от дома 31 июля в позапрошлом году. Умерла за 3 месяца в больнице на 34-м году. Исполнителей уже осудили, они отбывают наказание.