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Верховная Рада запустила процесс большой приватизации

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Верховная Рада запустила процесс большой приватизации
Депутаты разрешили приватизировать сотни госпредприятий. Фото: ТСН

Парламент отменил закон с перечнем объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации. Тем самым был запущен анонсированный ранее процесс большой приватизации государственного имущества.

Законопроект №1054-1 о признании таковым, что потерял силу Закона Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" поддержали 250 депутатов. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Как отмечается, сам принятый документ состоит из двух определяющих пунктов. Первый – это и есть именно отмена перечня объектов, которые запрещено приватизировать еще начиная с 1999 года. Вторым пунктом депутаты внесли изменения в Закон Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества".

Отмененный 2 октября закон 847-XIV, который запрещал приватизировать ряд гособъектов было принято еще 7 июля 1999 года. В этот список входили в том числе объекты транспортной инфраструктуры, железной, угольной и энергетической промышленности.

Автор законопроекта об отмене закона 847-XIV заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа отметила, что 90% этого списка – это малые объекты приватизации.

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Автор утверждает, что государству удастся защитить стратегически важные объекты от попадания в частную собственность.

"Законопроект №1054-1 предлагает отменить перечень запрещенных к приватизации объектов. В Законе "О приватизации (государственного и коммунального имущества - ред.)" содержатся критерии, которые определяют, что не подлежит приватизации: дороги, газотранспортная система, метрополитен и многое другое. Это означает, что объекты стратегической инфраструктуры не будут приватизированы. Законопроект №1054-1 добавляет новый критерий к статье 4 Закона "О приватизации" - не будут приватизированы предприятия по изготовлению и ремонту всех видов оружия, находящегося на вооружении в Вооруженных силах Украины", – рассказала Роксолана Пидласа.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства хочет продать 800 государственных предприятий. Как отмечается, речь идет о небольших госпредприятия.

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Дата
02
октября

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