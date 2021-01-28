Верховная Рада установила символ независимого государства

28 января 1992 Верховная Рада Украины утвердила сине-желтый флаг как символ независимого государства. Это решение было принято после дискуссий народных депутатов и под давлением общественности.

Автор: www.hroniky.com 28 января 1992 Рада приняла постановление о Государственном флаге

Флаг в сине-желтых цветах использовали на украинских землях еще со Средневековья. В частности, на флагах Галицко-Волынского княжества изображено золотого льва на синем фоне. Сине-желтый флаг широко использовал украинское национально-освободительное движение во время европейской "Весны народов" 1848 года. В годы Первой мировой войны голубым полотнищем с золотым обрамлением пользовались украинские сечевые стрельцы.

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Автор: www.volynnews.com Внесение флага Украины в стены Верховной Рады 24 августа 1991

Флаги с синим и желтым цветами во время освободительной борьбы 1917-1921 годов использовали Центральная Рада, УНР, Гетманат Павла Скоропадского и ЗУНР. Во времена СССР флаг желтого и голубого цвета был под запретом, его применение наказывали уголовной ответственностью как проявление национализма.

24 июля 1990 сине-желтое полотно впервые с 12 июня 1920 официально появилось в столице Украины. Его подняли у здания городского совета на Крещатике в знак постановления "Декларации о государственном суверенитете Украины". 24 августа 1991 во время провозглашения "Акта о независимости Украины" сине-желтый флаг внесли в сессионный зал Верховной Рады. 4 сентября 1991 знамя вывесили над зданием украинского парламента как символ независимой Украины. Автор: www.volynnews.com Внесение флага Украины в стены Верховной Рады 24 августа 1991 Через 2 недели постановлением "О флаге Украины" Президиум ВРУ разрешила использовать сине-желтый флаг в протокольных мероприятиях до принятия новой Конституции Украины.

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С обретением Украиной независимости формирования дипломатических отношений заставляло быстрее принять решение о национальных атрибуты государства. В результате острых дискуссий постановлением от 28 января 1992 года Верховная Рада официально утвердила государственным флагом Украины: "Национальный флаг, представляющий собой прямоугольное полотнище, состоящее из 2-х равных по ширине горизонтально расположенных полос: верхней - синего цвета, нижней - желтого цвета, с соотношением ширины флага к его длине 2:3".

Сине-желтый флаг впервые внесли в парламент 24 августа 1991.

Автор: gordonua.com Главный флаг Украины хранят в центральном холле Верховной Рады

"Вот так внесли флаг в парламент Украины. Киев 24 августа 1991 года. Можно сказать - фото публикуется впервые", - говорит украинский фотограф Ефрем Лукацкий, который сделал фото при внесении флага Украины в ВР. Сейчас знамя хранится в помещении ВРУ.

18 сентября 1991 Верховная Рада Украины постановила до принятия Конституции в протокольных мероприятиях использовать сине-желтый флаг. 23 августа 1991-го депутаты торжественно внесли в зал заседаний Верховной Рады большой сине-желтый флаг.